Чебоксары, 7 июня, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В столице Чувашии в связи с предстоящими выходными дня и празднованием Троицы решены вопросы транспортного обеспечения, в том числе увеличат количество рейсов и готовятся резервные автобусы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар по итогам планёрки под председательством главы мэрии Дениса Спирина.

https://gcheb.cap.ru/ Схема движения общественного транспорта на погосты в Чебоксарах

Накануне Троицы в городе приведены «в полную готовность» службы городского хозяйства, полицией будет обеспечена безопасность. Организационные мероприятия связаны с массовым посещением городских кладбищ в Родительскую субботу (11 июня) и в Святую Троицу (12 июня).

В мэрии отмечают, что приведены в порядок дороги к кладбищам и в районе храмов, на погостах произведена санитарная рубка старых деревьев, вывезен мусор и установлены скамейки, урны, ёмкости для воды. Отмечается, что здесь организуют продажу ритуальных принадлежностей, появятся биотуалеты.

Особое внимание уделено транспортному обеспечению. Для снижения транспортной нагрузки 11 и 12 июня ограничат движение и стоянку на ряде участков в Чебоксарах: по Алатырскому шоссе от перекрестка улицы Богдана Хмельницкого — проспекта Геннадия Айги до железнодорожного переезда деревни Большие Карачуры, дороге от Яуш до Чапаевского завода по улице Кирова. Исключение составит общественный транспорт. Также ограничивается стоянка на площади перед железнодорожным вокзалом.

До мест захоронения чебоксарцы смогут доехать на автобусах средней и большой вместимости. Власти уточняют, что до кладбища в деревню Яуши продлевается схема движения автобуса № 30 — всего на маршруте будут курсировать не менее 40 автобусов. До кладбища по Вурнарскому шоссе можно добраться на автобусе № 46, до погоста по улице Заовражная доставит автобус № 52.

Глава администрации Денис Спирин поручил провести переговоры с перевозчиками и подготовить резервные автобусы на случай поломки основного транспорта.