Тюменский район, Тюменская область, , 06:21 — REGNUM Под Тюменью неизвестные расстреляли из пневматического оружия детей, игравших на улице. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура Ysia.ru

Данная информация поступила из СМИ, отмечает надзорное ведомство. В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» мать мальчика сообщила, что июня в посёлке Московский Тюменского района дети гуляли возле дома №5 по ул. Озёрной. Неизвестные открыли стрельбу с балкона дома из пневматического оружия по мальчикам, играющим на детской площадке.

«Моему сыну попали в шею, вторая пулька прилетела в козырек кепки. Другому мальчику попали в плечо», — сообщает женщина.

Она полагает, что стрелявшие — тоже дети, взявшие у родителей пневматическое оружие. Синяки, полученные в результате расстрела, зафиксированы в травмпункте.

По данному факту сотрудниками МО МВД России «Тюменский» проводится доследственная проверка. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль её ход и результат.