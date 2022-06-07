Вашингтон, , 06:19 — REGNUM КНДР в случае проведения ядерных испытаний столкнется с решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и всего мира, заявила первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман, сообщает агентство Reuters.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Других подробностей не приводится. Уточняется лишь, что Шерман сделала соответствующее заявление в ходе беседы с южнокорейским коллегой Чо Хен Доном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Южная Корея запустили восемь ракет класса «земля-земля» в ответ на проведение ракетных испытаний КНДР. При этом южнокорейские СМИ предполагают, что Пхеньян готовится к проведению ядерных испытаний. По их мнению, испытания могут состояться до осени 2022 года.