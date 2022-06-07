Москва, , 06:18 — REGNUM О мужестве и героизме сержанта Михаила Байкары, старшего стрелка мотострелкового отделения, проявленного им при освобождении одного из населённых пунктов в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины, рассказали 6 июня в Министерстве обороны РФ.

Сержант Михаил Байкара, старший стрелок мотострелкового отделения Министерство обороны России

Мотострелковой роте, в составе которой действовал сержант Михаил Байкара, была поставлена боевая задача освободить населённый пункт, который занимали вооружённые формирования украинских боевиков. В ходе наступления Михаил обнаружил вражеский опорный пункт и, грамотно выбрав укрытие для атаки, открыл огонь по киевским националистам.

Меняя позиции в ходе боестолкновения, Михаил Байкара уничтожил боевую машину пехоты и более десяти украинских боевиков.

Решительность и смелость сержанта Байкары, вкупе с проявленным им во время боя профессионализмом, способствовали образованию бреши в оборонных редутах киевских боевиков, которая позволила российским военнослужащим стремительно войти в населённый пункт и освободить его.

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