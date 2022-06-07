Благовещенск, 7 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Сайт Туристско-информационного центра Амурской области занял первое место в конкурсе туристических порталов России. Его аккаунт в соцсетях также победил в отдельной номинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе правительства Приамурья.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Читайте также: От Благовещенска ждут реализации потенциала, стратегического для всего ДФО

В конкурсе этот проект побеждает уже второй раз. На портале есть информация не только об интересных местах региона, но и о том, где можно остановиться и какие рядом есть развлечения.

«В современных реалиях именно благодаря интернет-ресурсам туристы могут получать оперативные и актуальные данные. Ежедневно на нашем сайте публикуются новые программы туров, новости в сфере туризма, анонсы мероприятий. В этом году портал пройдёт модернизацию и станет ещё более удобным и информативным», — отметила руководитель Туристско-информационного центра Амурской области Ольга Обыденных.

Как сообщало ИА REGNUM, российскому блогеру Илье Варламову понравилась идея сделать бесплатными туалеты в столице Амурской области Благовещенске с целью увеличить турпоток. Ранее такое намерение озвучил заместитель главы города Максим Ноженкин.