Благовещенск, , 06:43 — REGNUM Российскому блогеру Илье Варламову понравилась идея сделать бесплатными туалеты в столице Амурской области Благовещенске с целью увеличить турпоток. Ранее такое намерение озвучил заместитель главы города Максим Ноженкин, сообщило Amur.info.

Илья Варламов Митя Алешковский

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«Дальневосточный город Благовещенск решил привлечь туристов бесплатными туалетами. Они уже появились в Общественно-культурном центре и в парке Дружбы. Заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин объяснил, что дополнительные расходы могут потом обернуться дополнительными доходами. Сначала расходы, а потом доходы. Эврика! По словам заммэра, Благовещенск будет одним из самых комфортных и привлекательных городов России. И он безусловно прав. Удобные, чистые, доступные для всех и бесплатные общественные туалеты, а точнее их отсутствие — это огромная проблема большинства городов России», — отметил Варламов.

Он уверен, что бесплатные чистые туалеты должны быть у всех достопримечательностей и популярных общественных пространств. Они также необходимы, как урны для мусора. Блогер также подчеркнул, что желательно делать туалеты также рядом с крупными детскими площадками.

Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства в столице Приамурья моста через реку Зея и канатной дороги в Китай станут важными событиями для всего Дальнего Востока и сделают Благовещенск одной из туристических столиц страны в российско-китайских отношениях, заявлял ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.