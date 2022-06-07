Благовещенск, 7 июня 2022, 06:43 — REGNUM Российскому блогеру Илье Варламову понравилась идея сделать бесплатными туалеты в столице Амурской области Благовещенске с целью увеличить турпоток. Ранее такое намерение озвучил заместитель главы города Максим Ноженкин, сообщило Amur.info.
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Он уверен, что бесплатные чистые туалеты должны быть у всех достопримечательностей и популярных общественных пространств. Они также необходимы, как урны для мусора. Блогер также подчеркнул, что желательно делать туалеты также рядом с крупными детскими площадками.
Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства в столице Приамурья моста через реку Зея и канатной дороги в Китай станут важными событиями для всего Дальнего Востока и сделают Благовещенск одной из туристических столиц страны в российско-китайских отношениях, заявлял ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.