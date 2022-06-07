Варламов одобрил идею привлекать туристов в Приамурье бесплатными туалетами
Благовещенск, 7 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Российскому блогеру Илье Варламову понравилась идея сделать бесплатными туалеты в столице Амурской области Благовещенске с целью увеличить турпоток. Ранее такое намерение высказал заместитель главы города Максим Ноженкин, сообщило Amur.info.
Читайте также: От Благовещенска ждут реализации потенциала, стратегического для всего ДФО
Он уверен, что бесплатные чистые туалеты должны быть около всех достопримечательностей и популярных общественных пространств. Они так же необходимы, как урны для мусора. Блогер также подчеркнул, что желательно делать туалеты также рядом с крупными детскими площадками.
Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства в столице Приамурья моста через реку Зея и канатной дороги в Китай станут важными событиями для всего Дальнего Востока и сделают Благовещенск одной из туристических столиц страны в российско-китайских отношениях, заявлял ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.