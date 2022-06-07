Чебоксары, 7 июня, 2022, 06:03 — ИА Регнум. В столице Чувашии 7 июня состоится финал конкурса среди водителей троллейбусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Cap.ru Троллейбусы с официальной символикой города

Финалисты покажут своё мастерство во втором депо муниципального унитарного предприятия «Чебоксарское троллейбусное управление». В нём примут участие водители троллейбуса, которые ни разу не совершили ДТП, не нарушили правила дорожного движения, правил техники эксплуатации и должностной инструкции.

В администрации отмечают, что цель финала конкурса профессионального мастерства среди водителей троллейбуса — повышение уровня из подготовки, популяризация и пропаганда профессии водителя троллейбуса среди молодёжи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в отборочном этапе участвовали более 30 водителей, где самому молодому было 28 лет. Они соревновались между собой в элементах мастерства вождения: стандартный набор — «змейка», «заезд в карман», «ворота» и «стоп-линия». По итогам конкурса лучшие водители троллейбусов получили в качестве призовых от 3,5 тыс. до 7 тыс. рублей, а пятерым финалистам повышен классный разряд.