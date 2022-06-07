Екатеринбург, 7 июня, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге директор некоммерческой организации получил штраф за сокрытие денежных средств компании. Таким образом мужчина пытался избежать уплаты налогов, сообщили журналистам в пресс-службе СКР Свердловской области.

Uriston.com Штраф

У организации образовалась многомиллионная задолженность по налогам и страховым взносам. При этом директор организации скрывал денежные средства в размере 7 млн рублей, чтобы уйти от уплаты налогов.

Суд признал уральца виновным в скрытии денежных средств компании. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.