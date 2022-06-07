Абакан, , 05:54 — REGNUM В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины погиб военнослужащий из Хакасии Аймир Миягашев. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким гвардии ефрейтора Аймира Миягашева — уроженца села Таштып Таштыпского района. Он геройски погиб 28 мая при выполнении боевого задания на Украине. Ему было 26 лет.

За совершенный подвиг военнослужащий посмертно представлен к государственной награде.

Аймир Миягашев служил в армии по контракту в должности старшего радиста-разведчика группы корреспондентской связи роты связи войсковой части Хабаровского края.

«Он пожертвовал своей жизнью в борьбе с неонацизмом, в борьбе за жителей Донбасса, за мирное небо над нашими головами. Вечная слава герою Отчизны и низкий поклон за подвиг, который он совершил!» — отметил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Власти региона пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего военнослужащего.

Читайте ранее в этом сюжете: Сержант из Хакасии погиб в ходе спецоперации на Украине