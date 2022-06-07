Якутск, , 06:42 — REGNUM Якутянин оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что написал на ограждениях фразы, дискредитирующие армию России. Надписи он сделал на трёх языках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе управления МВД по республике.

Штраф

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Дискредитирующий текст житель Якутска написал на ограждении возле озера Талое. По этому факту правоохранительные органы возбудили дело по статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Наказание для нарушителя определил якутский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте три жителя Якутии оштрафованы по решению суда за размещение в интернете материалов, дискредитирующих действия российской армии.