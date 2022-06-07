Екатеринбург, 7 июня, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В Свердловской области снижается заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Отмечено улучшение эпидситуации, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Com.ua ОРВИ

За неделю (30 мая-5 июня) в области зарегистрировано 159 494 случая ОРВИ. Эпидпорог по совокупному населению превышен на 20%. Однако по сравнению с прошлой неделей (23-30 марта) показатель снизился на 0,5%. Максимальный уровень заболеваемости — среди детей 3-6 лет.

В свою очередь в Екатеринбурге зарегистрировано 8109 случаев заболевания ОРВИ. Показатель выше уровня прошлой недели на 6,7%.