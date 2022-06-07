Тбилиси, , 13:54 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз обвинил грузинскую оппозицию в препятствовании в получении страной статуса кандидата на вступление в Европейский союз, сообщает 6 июня gov. ge. Об этом Гарибашвили заявил на заседании правительства.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«Прискорбно, конечно, что деструктивные силы действуют внутри нас, я проинформировал об этом наших граждан и показал им результаты, они [деструктивные силы] пытались и продолжают пытаться, в том числе заказными статьями, репортажами в иностранных СМИ, их встречами в Брюсселе, и наши европейские коллеги были удивлены, увидев, насколько антигосударственная безответственная кампания развязана против собственной страны», — заявил Гарибашвили.

По словам премьер-министра, он верит, что в ЕС есть мудрые политики, и они также примут разумное, мудрое и справедливое решение.

Напомним, что ЕС направил Грузии анкету-опросник кандидата на вступление в Союз.