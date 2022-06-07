Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 6 июня провёл встречу с главами регионов и исполняющими обязанности губернаторов регионов России, которые будут выдвигаться от партии на предстоящих выборах губернаторов. В совещании также принял участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

Евгений Куйвашев отчитался об итогах своей работы на посту главы региона. «За 10 лет мы из глубоко дотационного региона превратились в регион-донор. Мы — центр промышленности и уровень производства у нас превышает среднероссийские показатели в четыре раза», отметил Куйвашев.

Губернатор также обратил внимание на низкий уровень безработицы в регионе и затронул подготовку Свердловской области к Универсиаде. По словам Куйвашева, одна из ключевых задач — превращение Среднего Урала в столицу студенчества. При этом главным наследием от проведения игр станет кампус мирового уровня, в организации строительства которого помогает Правительство России.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Евгению Куйвашеву дальнейших успехов. Он выразил надежду на то, что губернатор и дальше продолжит работать с такой самоотдачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин разрешил Евгению Куйвашеву избираться на очередной губернаторский срок.

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