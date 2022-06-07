Токио, , 05:52 — REGNUM Правительство Японии считает проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» чрезвычайно важными для экономической безопасности страны и рассчитывает сохранить в них участие национальных компаний. Это следует из утверждённой правительством 7 июня «Белой книге по энергетике» за 2021 финансовый год.

Проект «Сахалин-2» Gazprom.ru

В документе подчёркивается необходимость сохранения для Японии доступа к сжиженному природному газу, поставляемому с проекта «Сахалин-2 и обеспечивающему до 3% получения электроэнергии. Что особенно важно для снижения негативного эффекта от затянувшегося глобального роста цен на энергоресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что власти Японии не намерена выходить из проекта «Сахалин-2», «даже если нам скажут прекратить» в нём участвовать.

Читайте также: Володин предложил очистить «Сахалин — 2» от Японии, Британии и Нидерландов