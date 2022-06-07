Москва, , 05:50 — REGNUM Возможность визита в Россию нового главы МИД Пакистана Билавала Бхутто Зардари обсуждают Москва и Исламабад. Об этом сообщил журналистам посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Дипломат уточнил, что Россия и Пакистан на постоянной основе ведут переговоры о возможности визита Билавала Бхутто Зардари в Москву, но никакой конкретики по данному вопросу пока нет.

Напомним, Билавал Бхутто Зардари занял пост главы МИД Пакистана в конце апреля текущего года. Он является сыном Беназир Бхутто, дважды занимавшей пост премьер-министра Пакистана, погибшей в 2007 году в результате теракта на митинге. Билавал стал самым молодым министром иностранных дел страны, ему исполнилось 33 года.

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