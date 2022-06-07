Ульяновск, , 05:46 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки выявлено практически одинаковое количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативной информации, 6 июня в регионе лабораторно подтверждён 31 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Отметим, что 5 июня в Ульяновской области официально выявлено 32 носителя SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 2 114 901 лабораторное исследование, в том числе за последние сутки.

Отметим, что в Ульяновской области последние десять дней, с 28 мая по 6 июня, выявляется менее 40 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 ниже, чем в среднем по России, и на 3 июня он составил 29,4%. В России данный показатель оценивается на уровне 31,1%.

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