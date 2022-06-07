Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Военное вмешательство НАТО в ситуацию вокруг Украины невозможно из-за риска ответного удара со стороны России, заявил эксперт Роберт Хантер газете American Thinker.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Успешное вторжение НАТО на Украину невозможно с военной точки зрения. Боевые действия принесут катастрофический ущерб инфраструктуре альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников», — заявил он.

Эксперт указал, что артиллерия и авиация России сможет в таком случае быстро захватить воздушное пространство над всей Восточной Европой. При этом подразделения НАТО, считает эксперт, потерпят поражение в прямом военном столкновении с российскими войсками. В связи с этим Хантер считает вмешательство Североатлантического альянса маловероятным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская армия способна не только успешно завершить специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, но и нанести поражение НАТО. По его мнению, боевые действия прекратятся тогда, когда будут сняты с России все западные санкции.