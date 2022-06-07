Ульяновск, , 05:37 — REGNUM В Ульяновской области в первой декаде июня температура ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщается на сайте Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу на 7 — 10 июня, на погоду в регионе будет влиять малоподвижный восточный циклон, в результате похолодает, местами пройдут дожди. Это будет сопровождаться порывистым ветром.

9 июня из-за западного антициклона потеплеет до +20 градусов, среднесуточная температура ожидается около климатической нормы. По данным управления «Приволжского УГМС», ветер ослабнет, существенные осадки не ожидаются.

В ведомстве со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России отмечают, что в первой декаде июня средняя температура воздуха ожидается около нормы.