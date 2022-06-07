Биробиджан, 7 июня, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Более 276 млн рублей перечислят жителям Еврейской АО, жильё которых повредило паводковыми водами в 2019–2021 годах. Деньги выделят из резервного фонда, сообщило ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Из этой суммы 35,1 млн получат те, чьи дома затопило в 2019 году, 83,7 млн — в 2020 и 157,3 млн — в 2021. Перечисление обещают осуществить до декабря. Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта заключит министерство строительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, ​ затраты из бюджета Еврейской автономной области на эвакуацию пострадавших от наводнения людей и их временное размещение также компенсировали из федеральной казны. В регионе строят дамбы, чтобы наводнения прошлых лет не повторились.