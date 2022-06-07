Дальнегорск, Приморский край, 7 июня, 2022, 05:27 — ИА Регнум. В Дальнегорске силовики задержали организованную группу местных жителей, подозреваемых в контрабанде леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Pixabay.com Древесина

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«Собрать доказательства преступной деятельности помогла аналитическая работа, проводимая в региональном министерстве лесного хозяйства. Ориентировочная сумма ущерба — более 250 млн рублей. Объем незаконно экспортированной древесины составляет более 3 тыс. куб. метров бревен и пиломатериала. Возбуждено уголовное дело», — пояснил министр лесного хозяйства Константин Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае Александровский городской суд вынес приговор по делу о крупной контрабанде леса за пределы России.