Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2022, 05:15 — ИА Регнум. На Камчатке только за последние три дня выгорело около 5 га сухой растительности. Пожарные выезжали на такие вызовы 21 раз. Всего с начала года в крае вызженно 56 га сухой травы, более 234 раз пожарные тушили подобные возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в краевом управлении МЧС.

ИА REGNUM Лесной пожар

Читайте также: Леса горят в трёх районах Якутии

Больше всего несанкционированных палов зафиксировано Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

В субботу, 4 июня, дважды горела Петровская сопка в столице Камчатки. Первый пожар удалось потушить за 3 часа 20 минут, второй — за 2 часа. Выгорело 7 тыс. кв. метров. По предварительной версии причиной пожара является поджог сухой травы.

Как сообщало ИА REGNUM, три лесных пожара тушат в Якутии. Борьба с огнём идёт в Олёкминском, Амгинском и Ленском районах.