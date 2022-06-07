Якутск, , 05:17 — REGNUM Залповый сброс воды провели в столице Якутии, чтобы обеспечить проточность озёр в городе и рядом с ним. Из озера Сайсары слили более 150 тысяч кубометров проточной воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе окружной администрации Якутска.

Залповый сброс воды Окружная администрация Якутска

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Вода из Сайсар по каналу сначала потечёт в озеро Талое, затем — в Хомустахское и и дойдёт до водопропускных сооружений, которые замыкают малое кольцо городского канала.

«Параллельно будут проведены работы по большому кольцу на озере Сергелях рядом с Птицефабрикой. Там мы накопили порядка 350 тысяч кубометров воды, которая поступит по большому кольцу», — отметил директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте залповый сброс воды проводился на Симферопольском водохранилище в Крыму.