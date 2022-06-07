Якутск, 7 июня 2022, 05:17 — REGNUM Залповый сброс воды провели в столице Якутии, чтобы обеспечить проточность озёр в городе и рядом с ним. Из озера Сайсары слили более 150 тысяч кубометров проточной воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе окружной администрации Якутска.
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Вода из Сайсар по каналу сначала потечёт в озеро Талое, затем — в Хомустахское и и дойдёт до водопропускных сооружений, которые замыкают малое кольцо городского канала.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте залповый сброс воды проводился на Симферопольском водохранилище в Крыму.