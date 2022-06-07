Токио, 7 июня, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Японское правительство решило ввести санкции против двух российских финансовых организаций — Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также в отношении Белорусского банка развития и реконструкции. Об этом 7 июня сообщается на сайте министерства иностранных дел Японии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт в Россию товаров, которые «способствуют развитию промышленной инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая власти Японии поддержали решение ЕС частично запретить импорт российской нефти. 3 июня японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что пока не планирует проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.