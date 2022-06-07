Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Российские журналисты в США подвергаются притеснениям и сталкиваются с прямыми запретами на вещание и публикации. Об этом 7 июня рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует телеграм-канал российского диппредставительства.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

«Открытость российских СМИ сильно контрастирует с отношением американской прессы к официальным представителям России. На сегодняшний день можно говорить об информационной блокаде», — заявил российский дипломат.

Как пояснил Антонов, все попытки посольства России довести до рядовых граждан США позицию Москвы по актуальным вопросам международной политики, местными СМИ отвергаются как «злонамеренная пропаганда». Нет возможности публиковать материал даже на коммерческой основе.

Российские журналисты, командированные в США, сталкиваются с прямыми запретами на вещание, им запрещён или ограничен доступ на официальные мероприятия. Кроме того, у работников российских СМИ блокируют счета, процесс оформления рабочих виз для них значительно усложнился. В то же время к российским журналистам проявляют повышенный интерес спецслужбы, склоняя их к сотрудничеству.

Всё это, по мнению Антонова, подтверждает «двойные стандарты» американских СМИ, которые заняты обслуживанием интересов правящих партий, а не объективным освещением событий.

При этом Антонов указал, что в российской прессе нет запрета на американскую позицию, что подтверждает интервью посла США в Москве Джона Салливана, которое он дал ТАСС. Дипломат смог свободно и «без купюр» донести до широкой аудитории свою точку зоения, хотя она и отличается от мнения большей части граждан России.

По мнению Антонова, американским властям «стоило бы сосредоточиться на обеспечении свободы прессы и равного доступа к информации в собственной стране, перед тем как читать нотации другим государствам».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам посла России в Италии Сергея Разова, пропаганда, которую ведет ряд ведущих итальянских СМИ по вопросам, связанным с Россией, «едва ли может быть квалифицирована как-то иначе, нежели враждебная».

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