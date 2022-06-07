Сеул, 7 июня, 2022, 04:50 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 6172 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, 35 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что уже третий день подряд в Южной Корее выявляют менее 10 тыс. инфицированных ежесуточно. Эксперты указывают, что с середины марта 2022 года в республике наблюдается устойчивый спад заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 174 880. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 299 человек.