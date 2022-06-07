Якутск, , 04:54 — REGNUM Три лесных пожара тушат в Якутии. Борьба с огнём идёт в Олёкминском, Амгинском и Ленском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в оперативном штабе региона.

Лесной пожар Dsns.gov.ua

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Тушат возгорания более ста человек и семь единиц техники. Пройдено огнём 690 га. За сутки в Якутии ликвидированы три лесных пожара — в Сунтарском, Кобяйском и Оймяконском районах.

«На территории республики в целях своевременного выявления очагов возгорания продолжается ежедневное авиационное и наземное патрулирование», — подчеркнули в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, В Олёкминском районе Якутии из-за лесного пожара введён режим ЧС. Огонь бушует в десяти километрах от села Чапаево.