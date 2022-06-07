Каракас, 7 июня, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил созвать встречу лидеров стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), которая станет альтернативой саммиту Америк, проводимого под эгидой США в городе Лос-Анджелес. Об этом венесуэльский лидер заявил в эфире телеканала Venezolana de Television, обращаясь к главе Аргентины Альберто Фернандесу.

(сс) Eneas De Troya Николас Мадуро

Мадуро напомнил своему аргентинскому коллеге, что Буэнос-Айрес председательствует в СЕЛАК. По мнению венесуэльского президента, на встречу, которая будет касаться важнейших вопросов для Латинской Америки и Карибского бассейна, следует пригласить все 33 страны региона, а также главу Белого дома Джо Байдена.

Мадуро отметил, что отказ США предоставить право Венесуэле, Кубе и Никарагуа участвовать в саммите Америк является «актом дискриминации». Кроме того, венесуэльский президент выразил благодарность мексиканскому лидеру Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору за его решение не посещать саммит Америк в Лос-Анджелесе в знак протеста на действия Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Джо Байден планирует выступить на саммите Америк с политической речью и объявит о партнерстве участниц мероприятия для их экономического процветания.