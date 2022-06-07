Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Прмеьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о беспрецедентном снижении уровня бедности в стране сообщает 6 июня gov. ge.

Ираклий Гарибашвили President.gov.ua

Об этом Гарибашвили объявил о заседании газинского правительства.

«Уровень бедности находится на историческом минимуме, который, можно сказать, был достигнут в эти годы. За последние годы он составил 17,5%. Для сравнения, в 2010 году он составлял 38%, а в 2012 году, когда мы пришли к власти, — 34%. Конечно, это нас не удовлетворяет, нам нужно больше работать, но для этого нужен мир, друзья», — сказал премьер-министр.