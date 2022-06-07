Якутск, 7 июня 2022, 04:49 — REGNUM В Олёкминском районе Якутии тушат масштабный лесной пожар. Огонь бушует в десяти километрах от села Чапаево, сообщил 7 июня в своём телеграм-канале первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.
Читайте также: В Якутии тушат три лесных пожара
На территории района из-за сложной лесопожарной обстановки введён режим ЧС. Пожар стал верховым и за несколько дней его площадь увеличилась более, чем в 1200 раз.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня один лесной пожар из четырёх действующих в Якутии ликвидирован. Все возгорания потушили в Сунтарском районе республики.