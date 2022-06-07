Якутск, , 04:49 — REGNUM В Олёкминском районе Якутии тушат масштабный лесной пожар. Огонь бушует в десяти километрах от села Чапаево, сообщил 7 июня в своём телеграм-канале первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Лесной пожар BLM

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На территории района из-за сложной лесопожарной обстановки введён режим ЧС. Пожар стал верховым и за несколько дней его площадь увеличилась более, чем в 1200 раз.

«Крайне недовольны действиями муниципальных властей! Когда площадь пожара составляла всего 0,5 га, район сообщал о том, что в помощи не нуждается. В результате недостаточности принятых мер площадь, пройденная огнём, за эти дни возросла до 620 га, причём 300 га из них верховой пожар», — возмущён Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня один лесной пожар из четырёх действующих в Якутии ликвидирован. Все возгорания потушили в Сунтарском районе республики.