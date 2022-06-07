Вашингтон, 7 июня, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Италия, Франция и Германия не настаивают на исполнении требования украинского президента Владимира Зеленского передать Крым в распоряжение Киева, пишет Патрик Бьюкенен в статье для американского журнала American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам обозревателя, все три страны призывают к скорейшему мирному урегулированию на Украине. Бьюкенен отметил, что за передачу полуострова Киеву выступает лишь ряд восточноевропейских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает Крым российским, как и автономию Донецкой и Луганской Народных Республик.

29 мая глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предупредил, что Украина рискует потерять еще больше территорий, если откажется от мирных переговоров с Россией.