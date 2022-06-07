Москва, , 04:19 — REGNUM О героизме и мужестве сержанта Сергея Ртищева, командира орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины, рассказали 6 июня в Министерстве обороны России.

Сержант Сергей Ртищев, командир орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи Министерство обороны России

Батальонно-тактическая группа ВС России выполняла боевую задачу по освобождению населённого пункта от вооружённых украинских карателей. Сержант Сергей Ртищев руководил работой артиллерийского расчета по огневому поражению киевских боевиков, находившихся на укреплённых позициях на подступах к городу.

Расчёт орудия под командованием сержанта Ртищева вёл точный и бесперебойный огонь по указанным целям, обеспечивая артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям российских войск.

Под грамотным и профессиональным руководством сержанта Ртищева артиллеристам удалось уничтожить более 20 целей противника и до 50 киевских националистов. Артиллерийские удары по объектам врага значительно ослабили его боевые порядки и позволили выбить противника из населённого пункта и взять его под контроль российских войск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героизме ефрейтора Романа Антонова, который в ходе схватки с противников уничтожил из стрелкового оружия более десяти киевских боевиков и две единицы техники националистов.

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