Хельсинки, , 04:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон напугал Украину своими словами о недопустимости унижения России, заявил финский журналист Лаури Нурми на страницах издания Iltalehti.

«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — заявил он.

Обозреватель считает, что таким образом французский президент говорит о его готовности признать правомочность проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Также Нурми считает, что Макрон хочет внести свой вклад в урегулирование ситуации и получит статус «миротворца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя унижать Россию. По его словам, с Москвой необходимо будет выстраивать диалог после окончания спецоперации на Украине.

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