Боржоми, Грузия, , 13:37 — REGNUM На оба завода по розливу грузинской минеральной воды «Боржоми» должны прибыть представители трудовой инспекции, сообщает 6 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Роберт Келер. Забастовка. 1883

Сегодня около 400 протестующих рабочих заводов заблокировали подходы к ним. После этого к предприятиям были подтянуты крупные полицейские силы.

«Мы неоднократно предупреждали и «Боржоми», и правительство Грузии, и ответственность в любом случае, что бы ни случилось, будет нести как «Боржоми», так и правительство Грузии, которое ничего не сделало для деэскалации», — сказал Георгий Диасамидзе, председатель профсоюза.

Напомним, что против российского консорциума «Альфа-групп», которому принадлежит большая часть акций компании «Боржоми» были введены жёсткие западные санкции, что привело к резкому ухудшению положения компании.