Москва, , 04:04 — REGNUM Температура воздуха будет соответствовать показателям второй половины июля в Москве. Об этом 6 июня рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Лето Наталия Николаева © ИА REGNUM

По словам специалиста, к концу недели в Москве днём ожидается +24…+27 градусов, ночью температура опустится до +14…+16 градусов. Это соответствует климатическим нормам второй половины июля. Существенных осадков при этом не ожидается.

такое потепление, по словам метеоролога, вызвано тем перемещением отрога высокого давления на восток, Москва окажется в его западной периферии. Сменится направление воздушных масс, будет наблюдаться их адвекция с юга.

Ещё один фактор, который повлияет на повышение температуры — насыщенность южных воздушных масс влагой. Из-за этого будет наблюдаться облачность, а поверхность почвы не будет охлаждаться, так как этому будут препятствовать облака.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве в первые дни лета.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые летние выходные