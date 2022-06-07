Санто-Доминго, , 03:49 — REGNUM Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил трехдневный траур в стране после того, как был убит министр охраны окружающей среды Орландо Хорхе Мера, сообщает газета Listin Diario.

Доминиканская Республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В связи с гибелью политика в республике приспустят национальные флаги с 7 по 9 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня главу министерства окружающей среды Доминиканской Республики Орландо Хорхе Меру застрелили в рабочем кабинете. По версии следствия, министра убил его знакомый. Сейчас нападавший задержан и находится под стражей. Мотивы нападения выясняются.

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