Санто-Доминго, 7 июня, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил трехдневный траур в стране после того, как был убит министр охраны окружающей среды Орландо Хорхе Мера, сообщает газета Listin Diario.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

В связи с гибелью политика в республике приспустят национальные флаги с 7 по 9 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня главу министерства окружающей среды Доминиканской Республики Орландо Хорхе Меру застрелили в рабочем кабинете. По версии следствия, министра убил его знакомый. Сейчас нападавший задержан и находится под стражей. Мотивы нападения выясняются.