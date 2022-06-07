Москва, 7 июня, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас за слова о преждевременности мира на Украине и необходимости поставок оружия Киеву назвала кровожадной официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 июня в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова напомнила, что Кая Каллас заявила о преждевременности и нежелательности призывов к перемирию или миру на Украине. Захарова процитировала у себя в телеграм-канале слова Каллас о том, что «плохо достигнутый мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас». Каллас заявила, что Украина должна выиграть и поэтому сейчас больше всего нуждается в оружии.

«Кровожадная каКая», — прокомментировала высказывания Каи Каллас Захарова, выделив одну из букв в слове «какая» с явной отсылкой к имени премьер-министра Эстонии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила отсутствие намерений «опускать железный занавес» у России.