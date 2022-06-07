Афины , , 03:30 — REGNUM Пожар произошел на заводе по производству пластмасс возле греческой столицы Афин в ночь на 7 июня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную противопожарную службу.

Пожар Dave Hogg

Предприятие находится в городе Аспропиргос к западу от Афин. Для тушения огня привлекли 50 пожарных и 20 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало. Власти обратились к жителям Аспропиргоса с призывом оставаться дома, поскольку дым от пожара может быть опасен. Причины происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в районе Ситакунда города Читтагонг в Бангладеш произошел пожар, который унес жизни 41 человека.

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