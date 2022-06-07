Токио, , 03:20 — REGNUM Курс японской иены по отношению к доллару США на торгах в Токио опустился до минимума, наблюдавшегося более 20 лет назад. Об этом 7 июня свидетельствуют данные торговой площадки.

Японские иены bfishadow

В настоящее время японская валюта торгуется на уровне 132,17−131,18 иены за один доллар США. Напомним, на торгах 6 июня иена подешевела более чем на 1%, впервые за 20 лет и два месяца преодолев уровень 132 иены за доллар.

Удешевление иены приводит к тому, что в Японии цены на энергоносители и другие импортные товары растут быстрее, чем в США и Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на нефть на Токийской товарно-сырьевой бирже поднялась до максимума с июля 2008 года на фоне негативной реакции на решение ОПЕК+ нарастить её добычу в июле и августе, которое не помогло стабилизировать ситуацию на мировом рынке.

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