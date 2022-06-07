Монтевидео, , 03:12 — REGNUM Президент Уругвая Луис Лакалье Поу отменил визит в США, где должен был принять участие в Саммите Америк. Об этом уругвайский лидер написал 6 июня в своем микроблоге.

Луис Лакалье Поу (сс) Alan Santos. Palácio do Planalto

Глава государства пояснил, что не может поехать на мероприятие поскольку он сдал положительный тест на коронавирус. Кроме того, президент отменил все другие встречи и выступления на «на ближайшие дни». Поу должен был отправиться в США 7 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер о планах американских властей принять в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) 23 главы государств и правительств, которые решились участвовать в Саммите Америк.

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