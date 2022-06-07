Монтевидео, 7 июня 2022, 03:12 — REGNUM Президент Уругвая Луис Лакалье Поу отменил визит в США, где должен был принять участие в Саммите Америк. Об этом уругвайский лидер написал 6 июня в своем микроблоге.
Глава государства пояснил, что не может поехать на мероприятие поскольку он сдал положительный тест на коронавирус. Кроме того, президент отменил все другие встречи и выступления на «на ближайшие дни». Поу должен был отправиться в США 7 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер о планах американских властей принять в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) 23 главы государств и правительств, которые решились участвовать в Саммите Америк.
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