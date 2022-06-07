Монтевидео, 7 июня, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу отменил визит в США, где должен был принять участие в саммите Америк. Об этом уругвайский лидер написал 6 июня в своем микроблоге.

(сс) Alan Santos. Palácio do Planalto Луис Лакалье Поу

Глава государства пояснил, что не может поехать на мероприятие, поскольку он сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Кроме того, президент отменил все другие встречи и выступления на «на ближайшие дни». Поу должен был отправиться в США 7 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась о планах американских властей принять в городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 23 главы государств и правительств, которые решились участвовать в саммите Америк.