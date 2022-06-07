Вашингтон, 7 июня, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Выступление президента США Джозефа Байдена запланировано на саммите Америк. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба администрации Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Уточняется, что американский лидер выступит с политической речью и объявит о партнёрстве Америк для экономического процветания. Также ожидается, что Байден сообщит о выделении 300 млн долларов на поддержку продовольственной безопасности США.

Кроме президента США, в саммите Америк примут участие вице-президент Камала Харрис и около десяти министров. В ходе саммита планируется обсудить темы здравоохранения в свете пандемии коронавируса, экологии, экономики, «недостатка справедливого доступа к экономическим, социальным и политическим возможностям» и ряд других.

Саммит Америк состоится с 8 по 10 июня в Лос-Анджелесе. Ранее ИА REGNUM сообщало, что ожидается прибытие на мероприятие по меньшей мере 68 делегаций, а также 23 глав государств и правительств.