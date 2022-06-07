Париж, 7 июня, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Действия российских войск в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины свидетельствуют о неизбежности победы России, заявил член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в своей статье для Veleurs Actuelles.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. Окончательный исход не вызывает сомнений», — заявил он.

Жантийе добавил, что западные СМИ подают искаженную информацию о ситуации в зоне спецоперации. В связи с этим жители стран Запада не понимают обстановки, а также не видят успешных наступательных действий России и подразделений Донбасса в ходе специальной операции.

Эксперт отметил, что российским войскам удалось сломить сопротивление наиболее боеспособных подразделений украинских боевиков. Кроме того, он отметил успехи армии России при наступлении под Северодонецком.