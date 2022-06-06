Приштина, Сербия, 7 июня, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Один мужчина погиб в результате падения дерева, которое не выдержало ураганного ветра в косовской столице Приштине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию города.

Томас Коул. Буря. 1826

Женщина, которая находилась рядом с ним, получила ранения. Еще один мужчина в Косово скончался после того, как в него ударила молния в городе Раховец на юго-западе Косово.

Он работал в мраморном карьере. Кроме того, от удара пострадал и напарник погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в румынской столице Бухаресте и ее окрестностях объявили самый высокий — красный — уровень штормовой опасности.