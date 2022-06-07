Берлин, , 02:42 — REGNUM Немецкий банк Deutshe Bank вывез на территорию Германии несколько сотен своих ИТ-специалистов из России, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на осведомленные источники.

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По данным газеты, в Германию уже приехали несколько сотен из около 1500 сотрудников банка, работавших на территории России. При этом банк не стал давать комментарии по вопросам перемещения программистов из России в ФРГ.

Уточняется, что Deutsche Bank может продолжит перемещать своих сотрудников в Германию из российских отделений финансового учреждения. Газета указывает, что более половины работников уже заинтересовались этим предложением. В свою очередь, банк пытается снизить риски потери специалистов из-за антироссийских санкций.