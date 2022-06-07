Балтийск, Калининградская область, 7 июня 2022, 02:42 — REGNUM Отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Балтийской военно-морской базы (ВМБ) провёл учения по предотвращению прорыва условных подводных диверсантов к кораблям. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
В ходе учебного боя боевые пловцы отряда по борьбе с ПДСС провели практическое метание ручных противодиверсионных гранат, отработали приёмы подводного боя с применением специальных подводных автоматов АПС, подводных пистолетов СПП-1, а также холодного оружия. Также был разыгран сценарий по захвату катера, нарушающего режим плавания в Калининградском морском канале.
В учениях принимали участие около 30 военнослужащих Балтийской военно-морской базы, были задействованы патрульные катера типа «Раптор», быстроходные лодки, а также различное специальное и роботизированное оборудование.
Как сообщало ИА REGNUM, на тренировочном полигоне Северного флота в губе Эйна Мотовского залива Баренцева мора успешно прошли учения дежурных сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи лежащей на грунте аварийной подводной лодке.
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