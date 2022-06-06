Балтийск, Калининградская область, 7 июня, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Балтийской военно-морской базы (ВМБ) провёл учения по предотвращению прорыва условных подводных диверсантов к кораблям. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Боевые пловцы Минобороны РФ

В ходе учебного боя боевые пловцы отряда по борьбе с ПДСС провели практическое метание ручных противодиверсионных гранат, отработали приёмы подводного боя с применением специальных подводных автоматов АПС, подводных пистолетов СПП-1, а также холодного оружия. Также был разыгран сценарий по захвату катера, нарушающего режим плавания в Калининградском морском канале.

пресс-служба ЗВО «Дежурная боевая группа отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) на быстроходных лодках обнаружила подозрительное плавсредство и по специальному сигналу выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия».

В учениях принимали участие около 30 военнослужащих Балтийской военно-морской базы, были задействованы патрульные катера типа «Раптор», быстроходные лодки, а также различное специальное и роботизированное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, на тренировочном полигоне Северного флота в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря успешно прошли учения дежурных сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи лежащей на грунте аварийной подводной лодке.