Москва, 7 июня, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Статус Херсонской и Запорожской областей не будет обсуждаться в новом соглашении с Киевом, если последний пойдёт на контакт, вопрос статуса этих регионов закрыт для России так же, как и вопрос статуса Крыма с Донбассом. Об этом 7 июня сообщило издание «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Согласно данным, полученным изданием от высокопоставленного источника в России, Москва была готова остановить спецоперацию ещё в марте, когда состоялся очередной этап переговоров в Анталье. По словам источника издания, Украина выдвинула предложение о нейтральном статусе и гарантиях безопасности, исключив из них Крым и Донбасс, и президент России Владимир Путин был готов пойти на такой шаг, но на Украину оказал давление Запад, и предложение было отозвано Киевом.

По словам источника, в настоящий момент переговоры невозможны, они начнутся вновь, когда украинский лидер Владимир Зеленский решит возобновить контакты переговорных групп. При этом в новое соглашение Россия уже не будет включать ни Запорожскую, ни Херсонскую области, так как подавляющее число жителей региона поддерживают Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров подтвердил отказ Киева продолжать переговоры с Москвой. Глава МИД России пояснил, что Киев все время требует от Москвы вернуть ситуацию к положению дел «на земле» по состоянию на 24 февраля, а также ежедневно высказывает разнообразные и часто противоречащие друг другу фантазии.