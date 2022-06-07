Любляна, , 02:31 — REGNUM Министр иностранных дел Словении Таня Файон выступает за расширение ЕС за счет Западных Балкан, говорится в заявлении главы словенского МИД в ее микроблоге.

Руководитель ведомства пообещала уделять «большое внимание» поддержке этого процесса и активно содействовать тому, чтобы указанный вопрос «находился среди главных тем на повестке у Евросоюза».

Ранее она одобрила идею приятия Украины в состав ЕС. Лидер партии «Социальные демократы» Таня Файон вступила в должность руководителя МИД Словении 1 июня в составе нового правительства страны, которое возглавил премьер-министр Роберт Голоб.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня президент Косово Вьоса Османи провела переговоры со словенским послом в Приштине Минцей Бенедейчич и согласилась на предложение посетить Любляну.

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